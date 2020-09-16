Онучка легендарної української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко похвалилася натуральною красою з мінімумом макіяжу

19-річна красуня, яка зараз навчається і будує модельну кар'єру в Нью-Йорку, розмістила на своїй сторінці в Instagram ніжне фото, показавши, як доглядає за шкірою обличчя, передає Politeka.net.

Соня постала перед камерою з розпущеним акуратно укладеним волоссям і легким макіяжем. Внучка Ротару одягла легку блакитну блузку, залишивши верхні гудзики розстебнутими і злегка оголивши бюст. Також увагу привертає яскравий червоний манікюр дівчини.

"Сяюча шкіра завжди в🤍 💫", — написала Євдокименко під фото і розповіла про свою нову пудру.

Знімок відразу ж зібрав сотні лайків і компліменти в коментарях: "Ого шикарне фото🔥 🔥 🔥". Знаменита бабуся теж не встояла і оцінила фото онучки.

Раніше внучка Софії Ротару влаштувала зухвалу фотосесію в машині в спокусливому вбранні. На фото Соня сидить в авто з відкритими дверцятами. На дівчині стильний купальник кольору хакі з глибоким декольте і кокетливим декором на ньому. Зверху красуня накинула вільну білу сорочку, яку вона залишила розстебнутою.

Нагадавши, зухвала внучка Ротару показала майстер-клас на рингу, бабуся може бути спокійна.

Як повідомляла Politeka, вічно молода Софія Ротару засвітила всю свою сім'ю на святі.

Також Politeka писала, що внучка Ротару вразила нарядом для прогулянки по Нью-Йорку, мама не стрималася.