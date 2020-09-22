Зірка "Величного століття", популярна актриса Мер'єм Узерлі блиснула розкішними ніжками в новій фотосесії

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram актриса, яка нещодавно зізналася у своїй вагітності, опублікувала яскраві спокусливі фото. На фото актриса постала в неймовірно красивих ботфортах і міні-сукні. Зверху вона накинула пальто, а образ доповнила сонцезахисними окулярами.

Актриса позувала, сидячи на сходинках. Її ноги завдяки ракурсу виглядали неймовірно. Вона дивилася в сторону, що зробило її фото особливо магічними. Варто відзначити, що за годину пост зірки оцінили понад 50 тисяч осіб. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Найкрасивіша, для нас назавжди залишишся як Хюррем", "нереальна красуня", "дуже красива", "обожнюю тебе", "Мер'єм, ти найкраща!", "Ця красуня, боже", «у кожному вбранні красива», «Мер'єм, моя мрія зустрітися з вами», «Ну знову красу підвезли, супер», "ідеальна", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Мер'єм Узерлі похвалилася новою роллю, опублікувавши колаж з обличчями акторів, які зіграли з нею у фільмі. Сама Узерлі на фото виглядала трохи замученою, її волосся було недбало зачесане набік. Крім Мер'єм на постері були зображені ще троє акторів, серед яких було два красивих бородатих чоловіки.

Нагадаємо, що Мер'єм Узерлі в одній майці приголомшила ніжною красою:"Ангел".

А ще Politeka писала, що Мер'єм Узерлі приголомшила ніжною красою в гольфі.

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