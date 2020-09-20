Німецько-турецька актриса Мер'єм Узерлі, котра прославилася виконанням головної ролі в серіалі "Величне століття", вразила неймовірно стильним образом

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram 37-річна красуня поділилася знімком, на якому позує в білій водолазці і стильному білому жакеті в червоно-чорну клітинку, передає Politeka.net. Виглядає вона при цьому просто неймовірно.

Волосся зірки зібране в хвіст, а на обличчі – бездоганний макіяж. При цьому майстер підкреслив красиві вилиці актриси, а також відтінив очі, продемонструвавши їх глибину. Губи Мер'єм вкриті ледь помітним шаром нюдової помади.

Як відомо, нещодавно Узерлі зіграла роль в турецькому фільмі "Вулик", якому вже пророкують успіх на міжнародній арені.

Крім того, Мер'єм виступила співпродюсером цієї стрічки. Вже з'явився трейлер фільму з субтитрами англійською мовою. Відео актриса також поділилася на сторінці в соцмережі.

Раніше ми розповідали про те, що Мер'єм опублікувала фото, на якому показала свою розкішну зовнішність крупним планом. Дівчина була в звичайній чорній майці. Її руки і плечі були оголені. Актриса позувала на чорному тлі, завдяки чому її тіло прекрасно відтінялося світлом.

Виглядала Узерлі чарівно, від її обличчя просто неможливо відірвати погляд, про що в коментарях написали шанувальники. На фото можна розглянути пухкі губи зірки, її виразне підборіддя і неймовірні очі.

Як відомо, зараз зірка вдруге знаходиться в цікавому положенні. Ім'я батька дитини актриса не розкриває. Відомо лише, що це американець, який живе в Берліні.

Нагадаєммо, вагітна зірка "Величного століття" вразила натуральною красою.

Також Politeka повідомляла, що Мер'єм Узерлі з "Величного століття" зізналася у вагітності, фото майбутньої мами.

А ще Politeka писала, що зірка "Величного століття" показала, як розважається з дочкою.