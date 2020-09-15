Німецько-турецька актриса Мер'єм Узерлі, що прославилася виконанням головної ролі в серіалі "Величне століття", вразила ніжною красою
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала фото, на якому показала свою розкішну зовнішність крупним планом. Дівчина була в звичайній чорній майці. Її руки і плечі були оголені. Актриса позувала на чорному тлі, завдяки чому її тіло прекрасно відтінялося світлом.
Виглядала Узерлі чарівно, від її обличчя просто неможливо відірвати погляд, про що в коментарях написали шанувальники. На фото можна розгледіти пухкі губи зірки, її виразне підборіддя і неймовірні очі.
Всього за 40 хвилин пост артистки зібрав понад 80 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.
"Краса яка", "красуня", "Ти виглядаєш дуже шикарно. Дуже тебе люблю", "так приголомшливо", «Твої очі - це диво, я б залишився і годинами дивився б на них", "я тебе люблю. Я дивлюся «Величне століття» вісім років, тому що ви з Арасом граєте там. Я так тебе люблю. І я ніколи не перестану це говорити", "мій кумир", «Моя королева», «які незвичайні очі», "Ангел", - пишуть шанувальники.
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Відзначимо, що актриса знаходиться в цікавому положенні, тому ділиться старими фотографіями.
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