Солістка популярного українського гурту KAZKA Олександра Зарицька показала себе в природному образі без будь-яких слідів одягу

Виконавиця опублікувала новий пост, присвячений приходу осені, на сторінці групи в Instagram. Про це пише Politeka.net.

"Люблю осінні кольори. Люблю теплу осінь. Як зараз. Особливо коли, нарешті, я переїхала за місто, чекаю з нетерпінням цю вогняну осінню красу. За що ви любите осінь?",- поцікавилася Зарицька.

Свій пост вона супроводила новим фото.

На знімку виконавиця позує близько до камери, судячи з усього, стоячи перед вікном, звідки на неї падає сонячне світло. На артистці мінімум косметики, що робить її образ дуже свіжим і природним.

Також на плечах Зарицької на помітно ні сліду одягу, тому можна подумати, що вона позує перед камерою без нічого.

Шанувальники виконавиці активно коментують її фото.

"Дуже красиво", "Боожеее, цей погляд зводити з розуму", "Веснянки...", " Барвисту осінь неможливо не любити за тепле покривало, класну музику, гарячий чайок і навіть коли дощить мені затишно і класно в цю пору року, надихає",- пишуть люди.

Раніше ми писали, що Зарицька сфотографувала себе крупним планом. Вона розпустила своє хвилясте волосся, яке спадало на плечі. На голові у співачки красувалася кепка. Її макіяж, як завжди, був дуже яскравим і казковим. Особливу увагу привернули вії зірки, які були нарощені незвичайним способом.

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