28-річна українська співачка Олександра Зарицька, яка співає в групі KAZKA, приголомшила яскравою зовнішністю

Як передає Politeka.net, свіже фото красуня опублікувала у себе в Instagram. Зарицька сфотографувала себе крупним планом. Вона розпустила своє хвилясте волосся, яке спадало на плечі. На голові у співачки красувалася кепка. Її макіяж, як завжди, був дуже яскравим і казковим. Особливу увагу привернули вії зірки, які були нарощені незвичайним способом.

"Вітаю з початком нового навчального та пізнавального року! Для мене 1 вересня-чистий аркуш, можливість відпустити все погане, і почати спочатку», - підписала фото зірка.

За кілька годин пост співачки зібрав майже 2 тисячі лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Привіт, красуня, бажаю тобі щасливого і радісного дня","Казка Привіт, я слухаю твої пісні просто клас", "неймовірна", "Душа", "яскрава","Казкова фея", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Олександра Зарицька здивувала атмосферними знімками. Дівчина позувала зі своїми колегами, які, як і вона, були одягнені в чорне. Виявилося, що фото було зроблено на весіллі екс-"Холостяка" Микити Добриніна.

Нагадаємо, що Олександра Зарицька позбулася білизни і розстебнула сорочку заради пікантного фото: "на Адель схожа".

Як повідомляла Politeka, Олександра Зарицька в космічній сукні показала, в чому жіноча сила: «Нежнятинка».

Також Politeka писала, що Олександра Зарицька вийшла в поле в образі справжньої україночки: "які колоритні...".