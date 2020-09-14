Катерина Кухар після скандального конфлікту з Олею Фреймут на "Танцях з зірками" нарвалася на нову критику від українців

Суддя популярного українського танцювального шоу в день нового випуску опублікувала гламурний знімок на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На фото Кухар позує в розкішній білій сукні з глибоким вирізом на спідниці і сміливим декольте. Образ балерини доповнює гламурна укладка і оригінальна прикраса на шиї.

"Долю не сплутати! У неї твої очі, посмішка, дотик...P. S. Сьогодні у нас з Олександром Стояновим річниця весілля на паркеті шоу "Танці з зірками", - підписала фото зірка.

Втім, в коментарях українці обговорюють зовсім не її шикарний образ, а конфлікт з Олею Фреймут, який розгорівся в новому випуску шоу. Багато явно не готові пробачити Кухар за її різкі висловлювання на адресу конкурсантів.

"Фреймут по суті сказала", "до речі сама Фреймут, похлеще Кухар. Характер жахливий», «Я знаю, що Катерина видалить цей коментар, бо всі негативні коментарі вона видаляє, але настільки огидною персони на телебаченні я ще не бачила, вам треба йти на курси акторської майстерності, тому що актриса з вас паршива, а як суддя, то взагалі повний жах», «Ну і мова у вас», «Ваші коментарі в танцях це прикраса шоу. Вам потрібно йти в кінематограф" «" ви хто? Королева? Уявили ким себе? Ви ж навіть не красуня", " Катя, спасибі за вашу прекрасну і складну роль в цьому шоу. Без вас дивитися було б дуже нудно", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Ользі Фреймут дісталося від Катерини Кухар другий випуск поспіль, і цього разу екс-ведуча "Ревізора" вже не витримала.

Фреймут порекомендувала балерині Катерині Кухар сходити до церкви замість того, щоб нещадно критикувати непрофесійних учасників на паркеті.

Нагадавши, Ольга Фреймут жорстко припечатала Кухар в прямому ефірі, пристрасті на "Танцях" розпалюються.

Як повідомляла Politeka, Фреймут без зайвої скромності оголила своє декольте, приспустивши сукню.

Також Politeka писала, що Кухар з" Танців з зірками " поплатилася за оцінки Цибульської і Танчинцю.