38-річна прима-балерина, суддя чотирьох сезонів шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар обрадувала шанувальників

Як передає Politeka.net, зірка поділилася радісною новиною у своїх "сторіз" в Instagram. Кухар постала на кадрах на сцені, оголосивши про нову виставу "Кармен-сюїта", яка має відбутися 26 вересня в Національній опері України в Києві.

"Друзі, нарешті... Немає сил приховувати від вас цю новину! Вже в найближчому майбутньому наш найулюбленіший спектакль в Києві! Ми дуже скучили і чекаємо вас! Вистава відбудеться за всіма нормами МОЗ України", - йдеться у підписі.

Кухар у червоно-чорному сценічному вбранні продемонструвала частину виступу разом зі своїм партнером.

Раніше ми повідомляли, в мережі багато шуму наробив конфлікт Кухар з Ольгою Фреймут, учасницею нового сезону "Танців з зірками". Остання, розсерджена низькою оцінкою судді, випалила, що краще б Катерина сходила до церкви і покаялася замість того, щоб судити.

Член журі не змовчала і теж колко відповіла Фреймут:

"Оля, дорога моя, я, звичайно, згодна. Але я піду туди тільки разом з тобою. А потім ми підемо до моєї куми-психотерапевта Наталії Холоденко, вона прийме нас без черги".

Варто відзначити, багато хто в соцмережі підтримав Фреймут.

"Тільки Оля могла поставити на місце Кухар😆 😆 👍, классс!!!"; "Нарешті !!!! Ура, хтось і поставив на місце хамку!"; "Оля розумниця, зробила Кухар, браво!"; "Оля красуня, так коректно і красиво заткнула Кухар. 👍 ",- писали в коментарях під відео в Instagram.

Пізніше Фреймут прокоментувала те, що трапилося, пояснивши, що самба, яка і стала причиною чвар, "далася їй важко".

"Працювали над цим танцем 47 годин - 7 днів. Тільки в середу я почала запам'ятовувати послідовність кроків. У четвер вмовляла Іллю (Ілля Падзіна - партнер Ольги в "Танцях з зірками", - ред.) відмовитися нашій парі від шоу, щоб не ганьбитися. У п'ятницю візерунок склався. В ефірі через шок я станцювала тільки якийсь ескіз від задуманого", - ділилася переживаннями телеведуча.

Нагадаємо, що зірка " Танців з зірками "різко відповів незадоволеною Кухар:" подивився б я, Катя, як ви..."