Переможниця шоу "Холостяк-10" з Максом Михайлюком Даша Ульянова зізналася, що замислюється про зміну своєї зовнішності

24-річна красуня поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, Ульянова опублікувала старе фото, на якому вона позує перед камерою в тонкому халаті на голе тіло. При цьому увагу до себе тут же приковують неприродно великі губи Даші, які та нібито спеціально вип'ятила вперед.

"Які ж були шикарні губи, може трохи?", - підписала кадр Ульянова, явно натякаючи на те, що замислюється про збільшення губ.

У коментарях до посту її шанувальники тут же почали дискутувати на тему того, чи потрібно дівчині таке косметичне втручання.

"Куди вже більше? Щоб до носа діставали? Це ж не красиво", "на проекті вони виглядали як "качечка" і не природними. Зараз після невеликого розчинення філлера - саме воно", "Ні, не треба більше нічого робити, ти красуня!", "Дашуля! Губи занадто великі, не збільшуй більше. Тебе дуже красять очі. І це правда! Вони такі щирі, погляд - очей не відвести", "томний погляд", "Дашуль, тобі красиво і так і так. Обожнюю тебе за твоє нутро, а не губи", "не потрібно більше, зараз у тебе шикарні губи", - пишуть люди.

Нагадаємо, переможниця "Холостяка" Даша в мікро-бікіні показала зайве на відпочинку.

Як повідомляла Politeka, Даша з "Холостяка" показала карколомний шпагат посеред вулиці, приділивши навіть Волочкову.

Також Politeka писала, що переможниця "Холостяка" Даша в мокрому мікро-бікіні здивувала одкровенням.