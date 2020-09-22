34-річна російська співачка і телеведуча проекту "Дом-2" Ольга Бузова нарвалася на жорстку критику через нову зовнішність

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала серію фото з новою зачіскою. Співачка була одягнена в чорну сукню з глибоким декольте, під яку вирішила не надягати білизну. Бузова запропонувала шанувальникам вибрати кращий кадр і запитала їх думку з приводу свого образу.

"Як вам я з чолкою?",- підписала фото зірка.

Всього за годину пост артистки зібрав майже 300 тисяч лайків. Думка щодо нової зовнішності Бузової розділилися. Одні похвалили зачіску, а інші розкритикували артистку за постійні поліпшення.

"Ось Бузовій ну все пасує! Ну прям все", "Очей не відірвати! Завжди різна!", "Нарешті ти вистригла чолку!!! Тобі з нею так круто", "А чого рот, не закривається вже?!", "Губи все більше і більше)) говорить одна природність у неї", " навіщо ніс вбила і сплющила і губи надула??? На Машку Распутіну схожа", "На Джей Ло схожа)", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Бузова розлютила фантів зухвалою витівкою на льоду. Ольга лягла на лід, і намагалася смикатися всім тілом. Шанувальники не оцінили таке шоу, залишивши артистці безліч гнівних коментарів.

Нагадаємо, що улюблениця Кіркорова приголомшила пікантною витівкою з Бузовою, фото поцілунку: "Лялечка, була рада...".

А ще Politeka писала, що пафосна Ольга Бузова крупно зганьбилася, засвітивши порожній ліфчик:"Вату забула".

Також Politeka повідомляла, що Бузова після поцілунку з улюбленицею Кіркорова публічно посварилася з нареченим.