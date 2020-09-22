Російська співачка і телеведуча Ольга Бузова випадково показала зайве в модній сукні

Так, кілька днів тому на тлі пліток про те, що Ольга скасувала весілля з Давидом Манукяном, зірка вирішила вийти в світ в гордій самоті. Співачка відвідала прем'єру вистави» День закоханих" в театрі МДМ.

При цьому в мережі також з'явилися невдалі кадри з Ольгою, зроблені під час примірки того самого наряду, що став центром обговорень в мережі. Ольга покрасувалася ніжно-золотистим вбранням, проте зганьбилася, засвітивши при цьому груди з невдалого ракурсу.

Дівчина продемонструвала "відсутність" форм в декольте, тому на фан-акаунтах почали обговорювати Доречність даного вбрання, який показав Бузову в невигідному світлі:

"Вам не здається, що Оле Бузовій🌟 @buzova86 злегка завелика сукня в районі ліфа?😜 » ,- сказано в Instagram під постом.

Ось як реагують користувачі Мережі:

"Коли в дитинстві приміряла мамина плаття" « " напевно на її фотках груди вивалюється 😂», «Вату забула😂", " Так це норма)) у неї завжди плаття більше Сі... грудей😜", "Скоро зробить груди" « " Кому потрібна ця Бузова з її сукнею?", "😂 😂 😂Ось що означає відсутність грудей!", "А може вистачить стежити за її бюстом?", "Та їй все завелике в тому районі😂 😂 😂", " а ніс жахливий! І взагалі її обличчя 😣" »

Ми також писали, що кілька тижнів тому Ольга розповіла, що почала участь у популярному шоу, в якому вона виступає разом з професійним фігуристом Дмитром Соловйовим. Дівчина заявила, що їй дуже нелегко і перші тренування були дуже важкими, адже раніше вона ніколи не стояла на ковзанах.

Ольга розповіла, що було незручно скрізь: ноги треба розставити спеціальним чином, стегнами рухати – теж. Цей вид спорту виявився дуже складним. Проте, Ольга вирішила на здаватися і під час репетиції навіть була травмована. Бузової навіть довелося проходити лікування в клініці для травмованого коліна.

"Я зіткнулася з такою складністю: ніколи не думала, що мій зріст стане перешкодою», — розповіла нещодавно Ольга.

Також вона розповіла, що іноді критика її засмучує, але їй все ж хочеться бути впевненіше.

"Ті, хто у фігурному катанні, прекрасно розуміють, яка це каторжна праця», — зробила висновок Ольга.

Нагадаємо, що зовнішність Ольги Бузової викликала оторопь, сама на себе не схожа:"Тут дівчинці років 12".

Як повідомляла Politeka, пригнічений коханець Ольги Бузової благав про підтримку: "настрій г...".

Також Politeka писала, що змучена Бузова поскаржилася на самопочуття, ледь стоячи на ногах: "Оля, зберися!"