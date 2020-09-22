Бразильська модель Жизель Олівейра, яка брала участь у показах Victoria's Secret, полонила довжиною ніг у крихітних шортиках

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала серію фото, які буквально звели з розуму її шанувальників. На знімках Олівейра сиділа на диванчику в крихітних чорних шортиках. Вона позувала в різних спокусливих позах, виставивши вперед свої розкішні довгі ноги, які завдяки ракурсу здавалися ще довшими. На одному з фото модель Victoria's Secret задерла ногу, що остаточно добило її фанатів.

Варто відзначити, що особливої пікантності образу додали білі шкарпетки і чорні грубі черевики на ногах зірки. За годину пост моделі зібрав майже 7,5 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Прекрасна дама", "Богиня", "вона завжди виглядає приголомшливо", "шалено красива", "Занадто жарко", "я завжди люблю тебе!", "Як завжди красиво", "на цьому фото відмінно виглядаєш", "Боже мій, яка лялька", "вона робить свою красу", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Жизель Олівейра посвітила розкішним тілом, вбравшись в крихітні в'язані шорти. Зірка Victoria's Secret покрутилася, позуючи для камери і вибираючи найкращий ракурс для фото.

Нагадаємо, що Жизель Олівейра в наряді без білизни показала, що таке справжній ідеал: «Дика орхідея».

А ще Politeka писала, що Жизель Олівейра засвітила тату в несподіваному місці, зухвалі кадри.

Також Politeka повідомляла, що Жизель Олівейра показала топ пікантних фото з відпочинку.