Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, ледь втримала бюст в глибокому декольте

Популярна красуня продемонструвала свої неосяжні розміри у відвертій сукні, пише Politeka.net.

Варто відзначити, що красуня нерідко радує своїх шанувальників жаркими знімками, чим набиває на свою сторінку в Instagram ще більше підписників. Так, зараз на сторінку красуні підписані вже 11,6 мільйона осіб. Новий знімок ніяк не міг залишити їх байдужими.

Анастасія позувала, сидячи на лавочці в сміливій сукні з величезним декольте. Пишні принади ледь не вистрибували з такого відвертого вбрання. Крім того, тонкі бретельки надавали пікантності, ледве тримаючись на плечах.

Модель підкреслила тонку талію і пишні стегна обтягуючою тканиною, через що вийшов спокусливий вигин.

Завершували образ Квітко різні прикраси і блакитна сумочка.

Майже за годину пост зібрав понад 30 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі прийшли в захват від образу моделі і засипали її приємними повідомленнями.

"Боже мій, але яка красива жінка у мене перед очима 😍😍😍😍😍😍", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Анастасія Квітко постала в сукні. Наряд був настільки коротким, що навряд чи прикривав найпікантніше.

При цьому красуня спустила плаття з плечей, завороживши шовковою шкірою і не тільки. У глибокому розрізі можна помітити пишні груди грайливою знаменитості.

Раніше повідомлялося, що Анастасія Квітко позувала в крихітній мереживній білизні, яка навряд чи щось прикривала.

Красуня демонструвала вражаючі види в майже невидимих бікіні. Тонкі лямки впивалися в шкіру вище стегон.

Нагадавши, Російська Кардашьян полонила апетитними формами у відвертому купальнику:»Так жарко".

Як повідомляла Politeka, Російська Кардашьян з найспекотніших ракурсів показала свої соковиті переваги:"цукерка".

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