Российский актер Павел Сердюк, который вместе с Анастасией Заворотнюк сыграл в сериале «Моя прекрасная няня», работает в автосервисе

Как передает Politeka.net, об этом сам актер рассказал журналистам. Кроме этого, в его Инстаграм есть масса фотографий с работы. На фото Сердюк, который известен по роли Дениса Шаталина, выглядит весьма несолидно. Он позирует возле машин, которые ремонтирует.

Стоит отметить, что у актера были хорошие шансы построить карьеру в кино. После успешной роли в «Моей прекрасной няне» он сыграл в «Ранетках», которые также были очень успешным проектом. На съемках Павел встретил свою любовь, обзавелся семьей и ребенком.

Несмотря на то, что актер закончил ГИТИС, со съемками он завязал. Вместо этого, открыл автомастерскую, где работает со своими друзьями. В интервью журналистам он отметил, что не стремится быть популярным.

«Вы не смотрите, что я плохо одет, у меня и дома ничего нет. Просто я не делаю того, что делает большинство людей, чтобы у меня был миллион подписчиков в Instagram и прочее, мне это просто не так интересно», - заявил актер, который, к слову, сильно изменился внешне.

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