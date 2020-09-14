49-річна російська актриса Анастасія Заворотнюк, яка довгі місяці бореться зі страшною недугою, нарешті перервала мовчання

Як передає Рoliteka.net, зірка серіалу "Моя прекрасна няня" вперше з квітня опублікувала свіжі знімки у своєму мікроблозі в Instagram. Анастасія похвалилася "найціннішим".



Так, актриса зворушила мережу фото малюнків та поробок своєї молодшої дочки Міли - дівчинці скоро виповниться два рочки. І хоч малятку явно допомагали з сюрпризом для батьків, вийшло все одно дуже мило. А приводом стала річниця весілля Анастасії з батьком Міли - фігуристом Петром Чернишовим.

"Подарунок від донечки на 12-ту річницю весілля❤️ і просто найкраща творчість", - похвалилася горда мати.

Користувачі несказанно зраділи появі Заворотнюк в соцмережі. Виснажлива боротьба з раком змусила зірку надовго забути про звичне життя, в тому числі і спілкування з шанувальниками.

"Аж добре стало на душі за Вас💐Здоров'я Вам🙌нарешті виклали пост👏"

"Це щастя бачити ваші публікації🙏"

"Живи!!!"

"Нарешті звісточка! Поздоровляю!❤️"

"Краса яка😍"

"Настюша, дорога наша, кохана! Хоч через Мілочкіни поробки ви з нами зв'язалися"

"Боже, як зворушливо"

"Ось це так! Дуже красиво! Розумниця❤️"

"Вітаємо, дуже любимо вас, навіть на душі тепліше і спокійніше після цих фото❤️"

В той же час старша дочка Заворотнюк Анна регулярно викладає в Instagram фото (причому деякі досить пікантні), супроводжуючи їх роздумами про сенс життя.

На одному з останніх кадрів 24-річна дівчина постала в шкіряному світло-коричневому плащі в томній позі. Красуня блиснула голими ніжками, закинувши одну на іншу.

"Щастя завжди складається з якихось дрібниць", - підписала кадр дочка Заворотнюк.

Нагадавши, дочка хворої на рак Заворотнюк вбралася яскравіше, вразивши зовнішнім виглядом.

Як повідомляла Politeka, хвора на рак Заворотнюк раптово перервала мовчання, фото з чоловіком облетіло мережу: "Бідна Настя, чому..."