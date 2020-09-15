Російська актриса Лія Волянська розповіла нові подробиці про особисте життя хворої на рак Анастасії Заворотнюк

Про це пише Politeka з посиланням на передачу "Засноване на реальних подіях" одного з російських телеканалів.

Так, за словами артистки, другий чоловік Заворотнюк Дмитро Стюков, від якого у актриси народилися син Майкл і дочка Анна, тримав Анастасію в "їжакових рукавицях".

Волянська стверджує, що чоловік був деспотом і тираном, закривав Настю вдома і забороняв їй ходити на роботу.

"Вона жила в чужій країні з тираном, який її бив і дитину свою власну. Просто Бідна Настя", - заявила актриса.

Також у програмі прозвучало твердження, що Стрюков зраджував Заворотнюк з нянею їхніх дітей. Нібито, прийшовши одного разу додому, Анастасія побачила, що її чоловік спить з нянею. Зав'язалася бійка, няню вигнали і через певний час Заворотнюк розлучилася вдруге.

Politeka писала, що хвора на рак актриса Анастасія Заворотнюк вперше за довгий час перервала мовчання і поділилася зворушливими домашніми кадрами. Зірка серіалу "Моя прекрасна няня" вже довгий час бореться з раком мозку. Її рідні та близькі вважають за краще не коментувати процес лікування, а сама актриса вже давно не з'являлася на людях і не робила ніяких заяв.

13 Вересня Заворотнюк вперше за довгий час поділилася новим постом у своєму Instagram. При цьому в ньому актриса знову ніяк не прокоментувала свою хворобу. Публікація виявилася присвячена 12-й річниці її весілля з фігуристом Петром Чернишовим. Так, Заворотнюк показала відразу кілька милих виробів від її молодшої дочки, яка вирішила зворушливо привітати батьків зі святом.

Актриса Анастасія Заворотнюк з'явилася зі своїм чоловіком, Петром Чернишовим, в обнімку. Вказане фото опублікували на одній зі сторінок, присвячених актрисі. Це архівний знімок, на якому Квітуча артистка позує з букетом троянд зі своїм красенем-чоловіком. Обидва були одягнені в білі сорочки і піджаки. Щаслива Анастасія притулилася до чоловіка і широко посміхнулася. Чернишов також сіяв від щастя.

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