Російський виконавець Філіп Кіркоров здивував запальними танцями на відпочинку

Як передає Politeka.net, на фан-сторінці поп-короля з'явилося відео, яке він раніше опублікував у себе в сторіс. Зараз Кіркоров знаходиться на відпочинку, звідки щодня публікує відео і фото своїх розваг.

Цього разу він сидів за столом в якомусь закладі. На тлі грала жива музика, яка припала Кіркорову до смаку. Він сильно збудився і почав підспівувати і пританцьовувати прямо за столом, бажаючи всім гарного вечора.

Варто відзначити, що відео відразу розійшлося по фан-акаунтам артиста. Йому залишили масу компліментів.

"Найкращий з кращих і діти його найрозумніші і красиві. Дійсно, король! Щастя йому і його родині", "милий такий!", "Веселого Вам, проведення часу. Відмінно виглядаєте!", "Філіп, бережи себе! А то на місцевий колорит потягне, а ми не пробачимо", "обожнюю вас, Філіп", "Ух ти, циганочка з виходом!", "Красивий танець", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Філіп Кіркоров відпочиває в Греції, чому шалено радий. Нещодавно він опублікував фото, на якому, буквально, стрибав від щастя на тлі гірського і морського пейзажу. Одягнений Кіркоров був у дорогий квітчастий костюм і сонцезахисні окуляри.

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