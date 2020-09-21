Російський виконавець Філіп Кіркоров похвалився занадто яскравим образом на відпочинку

Артист продовжує опинятися в центрі скандалів і обговорень навіть на відпочинку. Поки співак активно проводив час на сонячному курорті, в мережі встиг розгорітися скандал, у зв'язку з виходом кліпу «Артисти за мир - кохану не віддають», до якого він також має відношення.

Шанувальники порахували, що чоловік підтримує ставлення Олександра Лукашенка, який виявляється залишати посаду через фальсифікацію виборів. При цьому в ролику багато артистів співають рядок з прямою цитатою президента. У коментарях під новими фото чоловіка також розгорілася суперечка.

Втім, знайшлися і просто шанувальники, які звернули більше уваги на зовнішній вигляд артиста в незвичайному яскравому костюмі салатового і жовтого забарвлення. Останнім часом чоловік все більше звертає увагу до власної персони саме завдяки таким екстравагантним нарядам:

"Салют, понеділок! Добре, коли твоя єдина турбота у відпустці-вибрати наряд 😜 і вибрати фотку 📸 і то складно. Допомагайте!",- написав Філіп.

Ось що відповіли користувачі:

"На гонорар від Лукашенка купили наряд? 😂 ", "Скільки коштує репутація і совість?", "Не продешевили сподіваюся?", "Наряд просто блиск, завидний наречений💚 💛 💚!!! Я вибираю першу і останню👍 самої класного тижня вам, Філіп👌!", "Доброго ранку і гарного дня. Врят ми допоможемо вибрати кращу фотку, тому що вони всі класні! 👍❤️❤️❤️», «Як не крути, хороший з усіх боків. І фото теж всі хороші.👍 ❤ ️ ", "Доброго ранку, Пилип! Як приємно починати новий тиждень з вашої посмішки😍 всі фото💣", " всі фотки гарні!!! Скрізь красень!!!!😍».

Ми також писали, що кілька днів тому знаменитий артист відправився у відпустку. Спеціально для шанувальників Філіп Кіркоров зняв простий ролик на узбережжі, в якому вирішив побажати доброго ранку всім, хто за ним спостерігає. При цьому зробити чоловік це вирішив під знамениту пісню Віри Брежнєвої, що так вдало скрасила його сонячний ранок.

Радіючи в ролику, артист виглядав дуже задоволеним, а колеги співака навіть захопилися його помолоділим і ефектним виглядом. Зокрема, Аніта Цой відреагувала на пост позитивно, а знаменита красуня Ольга Полякова захопилася ногами Кіркорова, зазначивши, що виглядає він відмінно.

"Доброго ранку, мої рідні люди!☀️ Може, зняти вам нову порцію екстриму? Я сьогодні готовий на все! 💯Який вид спорту піднімає вам настрій? Я спробую😎 😉», - написав співак.

Ось що відповіли колеги артиста: "добре! Відмінного дня!☺ 🖐 » ,- написала Аніта. У свою чергу Полякова була більш красномовна:»красиві ноги🔥".

Нагадаємо, що над втомленим Кіркоровим в шортах посміялися, кадри з літака: "а сумочка ваша або дітей?".

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