Російський виконавець Філіп Кіркоров підкорив хвилі на гідроциклі під час відпочинку

Артист останнім часом вражає публіку все більш екстравагантними і сміливими нарядами від відомих дизайнерів. Кольорові принти, яскраві тканини, всілякі образи – все це зробило імідж співака невпізнанним в порівнянні з попередніми роками.

Зараз співак відпочиває на сонячному курорті, звідки також ділиться стильними знімками, вражає публіку і хвалиться тим, як проводить час. Нещодавно в Instagram Філіп також показав, як розсікає хвилі на гідроскутері і весело проводить час. Судячи по задоволеному обличчю Кіркорова, нудьгувати йому не доводиться:

"Розсікати хвилі 🌊 - так прийнято починати ранок з близькими друзями і коханими людьми @eloundapeninsula 🇬 🇷 А які у вас ранкові ритуали?🛁 » ,- розповідає співак під роликом.

Колега Філіпа Кіркорова-артист Ігор Ніколаєв відразу ж відреагував на публікацію і поставив "мені подобається" разом з іншими товаришами артиста. Ось як реагують користувачі:

"Супер Круто!!✌ ️ 👍 🔥 🔥 🔥 ", » Красунчик!🔥Це просто кайф!🙉Я теж так хочу!!😁 😘 » , « 👍 👍 👍 Як же, як же, як же здорово!!!!», «А у нас ранкові ритуали — водичка з хлорофілом💚 і ранкове Тренування на 40 хвилин👍бадьорить😁👌» «Супер, молодець Філіп🙌», «Обожнюю це 🔥🔥🔥», «Вау просто шикарне ранок🔥🔥🔥», «Вау,мега круто!!!👍 👍 👍 🔥 🔥 👏 ", "У мене ритуал, щоранку починаю з пісні "кохану не віддають"",» скромняга філ🤣 😂 👍«,» Філя Ну ти крутий ваще👏 👏 👏«, " не життя, а нескінченне свято!».

До цього ми писали, що артист продовжує опинятися в центрі скандалів і обговорень навіть на відпочинку. Поки співак активно проводив час на сонячному курорті, в мережі встиг розгорітися скандал, у зв'язку з виходом кліпу «Артисти за мир - кохану не віддають», до якого він також має відношення.

Шанувальники порахували, що чоловік підтримує ставлення Олександра Лукашенка, який виявляється залишати посаду через фальсифікацію виборів. При цьому в ролику багато артистів співають рядок з прямою цитатою президента. У коментарях під новими фото чоловіка також розгорілася суперечка.

Втім, знайшлися і просто шанувальники, які звернули більше уваги на зовнішній вигляд артиста в незвичайному яскравому костюмі салатового і жовтого забарвлення. Останнім часом чоловік все більше звертає увагу до власної персони саме завдяки таким екстравагантним нарядам, деякі також відзначають, що Філіп дуже помолодшав і став більш щасливим на відпочинку.

Нагадаємо, що над втомленим Кіркоровим в шортах посміялися, кадри з літака: "а сумочка ваша або дітей?".

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