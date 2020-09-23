Курс валют в Україні 23 вересня порадує українців раптовою поведінкою долара

Як передає Politeka.net, про це стало відомо зі свіжого прогнозу НБУ, опублікованого на офіційному сайті.

Згідно з даними фінрегулятора, долар в середу, 23 вересня, не змінить своєї вартості. Після декількох тижнів стрімкого подорожчання "зелені" зупинили своє зростання. 1 долар у середу продаватимуть за 28,2 гривні.

При цьому євро трохи втратить в ціні. 23 вересня 1 євро продаватимуть за 33,11 гривні, в той час як днем раніше його продавали за 33,19 гривень.

Раніше ми писали, що, за прогнозами експертів, гривня продовжить знецінюватися по відношенню до долара. За даними агентства S&P, в найближчі три роки українська національна валюта втратить в ціні. Прогнозується, що до 2023 року 1 долар коштуватиме 31 гривню, а до кінця цього року ми побачимо курс по 29 гривень за долар.

Економісти вже зараз відзначають активність на валютному ринку. Українці, бачачи, що долар дорожчає, прагнуть обміняти заощадження. Як пояснює експерт Олексій Дорошенко, тримати свої заощадження на даний момент вигідніше в іноземній валюті. Він також зазначив, що зараз не найкращий час для інвестицій і вкладення коштів в ОВДП.

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