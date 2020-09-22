На тлі карантину і пандемії українці почали масово забирати гроші зі своїх рахунків у банках

Згідно зі звітом, який опублікував держрегулятор, в серпні гривневі вкладення населення на рахунках українців скоротилися на 0,4%, і станом на 1 вересня 2020 року опинилися на рівні в 362,5 млрд.

У банках раніше повідомляли, що зростання вкладень населення, яке фіксувалося досі, було пов'язане зі збільшенням залишків на карткових рахунках.

Це були не банківські депозити, а в основному карти, на які українці отримували зарплати.

У серпні ставки за вкладеннями населення не тільки не піднімали. Навпаки, фінансисти вирішили опустити свої відсотки для клієнтів, передає Страна.

У звіті НБУ говориться, що середні прибутковості за вкладами в національній валюті за минулий місяць скоротилися наступним чином:

* по 3-місячним - з 8,65% до 8,3% річних;



* по 6-місячним - з 8,67% до 8,48% річних;



* по 9-місячним - з 8,86% до 8,84% річних;



* по 12-місячним - з 8,84% до 8,6% річних.

Якщо аналізувати вкладення українців у валюті, то відсотки опустилися на 0,6 - 0,18 річних, середні ставки перебували в рамках 0,58-1,1% річних. Люди звикли до мізерних дохідностей, і більшого від банків не чекали.

Експерти не сумніваються, що гривневі вклади українців скоротилися через наступні причини:

низькі процентні ставки від банків

українці багато витрачалися в серпні (відпустка, Підготовка до школи і т. п.)

конвертація гривні у валюту (очікували девальвацію нацвалюти)

Додамо, що в Нацбанку також відзвітували про обсяги валюти, яка була продана державним регулятором на міжбанку.

Згідно з даними, опублікованими на офіційному порталі регулятора, НБУ в період з 14 по 18 вересня продав $71 млн.

У прес-службі підкреслюють, що Нацбанк всі $71 млн продав в ході інтервенцій за єдиним курсом розміщення пропозиції з купівлі іноземної валюти.

У 2020 році НБУ купив на міжбанку валюти на $4,509 млрд і продав на $3,363 млрд. Таким чином, з початку 2020 року чиста купівля валюти НБУ склала $1,147 млрд.

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