Знаменита модель, починаюча актриса і бізнесвумен Емілі Ратаковскі показала ідеальну фігуру на фотосесії

Кожен день на фан-акаунтах в соціальній мережі Instagram з'являються нові фото, які бурхливо обговорюють шанувальники. Дівчина славиться любов'ю до природної краси і тим, що їй подобається виглядати максимально просто навіть на модних показах.

Емілі не любить витрачати на укладку волосся багато часу, а також боїться зіпсувати свою шкіру постійним яскравим макіяжем і забити пори маскуючими засобами. Тому на знімках вона, як правило, з мінімумом макіяжу і з розпущеним волоссям.

На одному з ефектних фото дівчина посвітила розкішними локонами, акуратно спадаючими на плечі морськими хвилями. Витончені руки знаменитості відразу привертають увагу до себе, а сам мінімалістичний наряд Емілі вигідно підкреслив її талію.

Раніше ми також писали, що модель вже не раз відзначала, що її спосіб життя дуже своєрідний і приховувати його вона не має наміру. Їй подобається їсти вранці круасан і пити терпку каву. За словами Емілі, ранкова порція швидких вуглеводів задовольняє потребу у фастфуді і солодощах на весь день.

На фан-акаунті, присвяченому супермоделі, з'явився знімок, на якому вона блищить в помаранчевому монокіні. Стрункі форми знаменитості не залишають байдужими нікого, адже її тіло виглядає дуже підтягнутим.

"Коли Ви там, сонце виглядає як зірка. ваше обличчя-місяць, а ваша посмішка - зоряний дощ. ваша присутність-небо, а очі-міст небес", "як сонце", " це просто золото😍 😍 😍 🔥,» «sei veramente da sballo, una Venere😍 😍 😍», «мрія і романтика 👍 🙏 😉 » вони трясуться?""Дуже гарний прекрасний вид "" 🔝 Красива 💖 хороше життя 🌤️🍀💞🌹🙋♂️», - пишуть фанати.