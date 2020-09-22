Знаменитая модель, начинающая актриса и бизнесвумен Эмили Ратаковски показала идеальную фигуру на фотосессии

Каждый день на фан-аккаунтах в социальной сети Инстаграм появляются новые фото, которые бурно обсуждают поклонники. Девушка славится любовью к естественной красоте и тем, что ей нравится выглядеть максимально просто даже на модных показах.

Эмили не любит тратить на укладку волос много времени, а также боится испортить свою кожу постоянным ярким макияжем и забить поры маскирующими средствами. Поэтому на снимках она, как правило, с минимумом макияжа и с распущенными волосами.

На одном из эффектных фото девушка посветила роскошными локонами, аккуратно ниспадающими на плечи морскими волнами. Изящные руки знаменитости сразу привлекают внимание к себе, а сам минималистичный наряд Эмили выгодно подчеркнул ее талию.

Ранее мы также писали, что модель уже не раз отмечала, что ее образ жизни очень своеобразный и скрывать его она не намерена. Ей нравится есть по утрам круассан и пить терпкий кофе. По словам Эмили, утренняя порция быстрых углеводов удовлетворяет потребность в фастфуде и сладостях на весь день.

На фан-аккаунте, посвященном супермодели, появился снимок, на котором она блистает в оранжевом монокини. Стройные формы знаменитости не оставляют равнодушными никого, ведь ее тело выглядит очень подтянутым.

«Когда вы там, солнце выглядит как звезда. ваше лицо - луна, а ваша улыбка - звездный дождь. ваше присутствие - небо, а глаза - мост небес», «как солнце», «это просто золото😍😍😍🔥,» «Sei veramente da sballo, una venere😍😍😍», «Мечта и романтика, но руки уберите, скрывают вид👍🙏😉» Они трясутся?» «Очень красивый прекрасный вид» «🔝 Красивая 💖 Хорошая жизнь 🌤️🍀💞🌹🙋‍♂️», - пишут фанаты.