Популярна російська співачка Наташа Корольова показала, як відпочиває з подругою і пролила світло на свій душевний стан

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram співачка опублікувала серію сторіс, на яких відпочивала зі своєю подругою, адвокатом Ідою Достман. Корольова виглядала досить задоволеною і доглянутою. Вона знімала селфі і співала на камеру.

"Ми з тобою давно знайомі. Переплела доля шляхи...",- заспівала Корольова, після чого звернулася до подружки: «Ідка, з ким ще можна бухнути, посидіти і по-телкінськи перетерти весь той пі**ц, який... гаразд...», - зазначила співачка і побажала всім гарного дня.

Після Корольова вирішила заспівати ще одну пісню своїй подрузі.

"Буде погано, дзвони побалакаємо, буде сумно, приходь розвеселю, буде привід, від душі погуляємо...», - проспівала вона.

На наступній сторіс артистка одягла на себе капюшон толстовки і з задоволенням поїдала величезний десерт. Вона зазначила, що найкраща дієта від будь-якого стресу і неприємностей - це солодкий десерт.

Відзначимо, що після того, як зрада Тарзана стала надбанням громадськості, на російському ТБ вийшло кілька програм за участю його коханки і всіх причетних до цієї історії. Тарзан з Корольовою не поспішають проливати світло на свої відносини.

Нагадаємо, що зрадник Тарзан в чорному костюмі нагадав про себе пристрасним відео: «живіть дружно з Наташею».

Як повідомляла Politeka, Садальський вирішив пролити світло на шлюб Тарзана з Корольовою: «він приголомшливий хлопець, вона від нього гуляє...».

Також Politeka писала, що Тарзан приголомшив витівкою після зради Корольовій, кадри вже в мережі:"ми з Наташкою...".