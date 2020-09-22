Популярная российская певица Наташа Королева показала, как отдыхает с подругой и пролила свет на свое душевное состояние

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм певица опубликовала серию сторис, на которых отдыхала со своей подругой, адвокатом Идой Достман. Королева выглядела весьма довольной и ухоженной. Она снимала селфи и пела на камеру.

«Мы с тобой давно знакомы. Переплела судьба пути...», - спела Королева, после чего обратилась к подружке: «Идка, с кем еще можно бухнуть, посидеть и по-телкински перетереть весь тот пи**ц, который… ладно…», - отметила певица и пожелала всем хорошего дня.

После Королева решила спеть еще одну песню своей подруге.

«Будет плохо, звони поболтаем, будет грустно, приходи развеселю, будет повод, от души погуляем…», - пропела она.

На следующей сторис артистка надела на себя капюшон толстовки и с удовольствием поедала огромный десерт. Она отметила, что лучшая диета от любого стресса и неприятностей – это сладкий десерт.

Отметим, что после того, как измена Тарзана стала достоянием общественности, на российском ТВ вышло несколько программ с участием его любовницы и всех причастных к этой истории. Тарзан с Королевой не спешат проливать свет на свои отношения.

Напомним, что изменщик Тарзан в черном костюме напомнил о себе страстным видео: «Живите дружно с Наташей».

Как сообщала Politeka, Садальский решил пролить свет на брак Тарзана с Королевой: «Он потрясающий парень, она от него гуляет…».

Также Politeka писала, что ревущий Тарзан ошеломил выходкой после измены Королевой, кадры уже в сети: «Мы с Наташкой…».