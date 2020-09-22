У НБУ розповіли про те, як можна компенсувати дефіцит валюти на фінансовому ринку України

Цього місяця на українському фінансовому ринку ситуація виявилася вкрай нестабільною. Попит на іноземну валюту виявився значно вищим за пропозицію, яка з початку вересня становила в середньому близько 23 мільйонів доларів на день. Це призвело до того, що курс національної валюти впав на 2,1%.

Про те, як можна вирішити проблему з дефіцитом валюти на ринку, розповів у своєму Фейсбук голова Ради Національного банку Богдан Данилішин.

Він зазначив, що ця проблема вирішується за рахунок валютної позиції банків, а також завдяки інтервенціям НБУ з продажу валюти. Так, з початку місяця сальдо інтервенцій НБУ на міжбанківському валютному ринку досягло позначки в мінус 77 мільйонів доларів.

У той же час, представник НБУ визнав, що на готівковому валютному ринку пропозиція іноземної валюти зараз переважає над попитом. Данилішин зазначив, що з одного боку це сприяє формуванню більш збалансованої ситуації на валютному ринку, а з іншого – свідчить про продовження негативних тенденцій щодо зменшення заощаджень українців.

"Іншими словами, це свідчить про "проїдання" населенням заощаджень", - зазначив голова Ради НБУ.

Він підкреслив, що така ситуація з особистими заощадженнями громадян спостерігається з 1 кварталу 2019 року.

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