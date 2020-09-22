В НБУ рассказали о том, как можно компенсировать дефицит валюты на финансовом рынке Украины

В этом месяце на украинском финансовом рынке ситуация оказалась крайне нестабильной. Спрос на иностранную валюту оказался значительно выше предложения, которое с начала сентября составляло в среднем около 23 миллионов долларов в день. Это привело к том, что курс национальной валюты упал на 2,1%.

О том, как можно решить проблему с дефицитом валюты на рынке, рассказал в своем Фейсбук председатель Совета Национального банка Богдан Данилишин.

Он отметил, что эта проблема решается за счет валютной позиции банков, а также благодаря интервенциям НБУ по продаже валюты. Так, с начала месяца сальдо интервенций НБУ на межбанковском валютном рынке достигло отметки в минус 77 миллионов долларов.

В то же время, представитель НБУ признал, что на наличном валютном рынке предложение иностранной валюты сейчас преобладает над спросом. Данилишин отметил, что с одной стороны это способствует формированию более сбалансированной ситуации на валютном рынке, а с другой – свидетельствует о продолжении негативных тенденций по уменьшению сбережений украинцев.

«Другими словами, это свидетельствует о "проедания" населением сбережений», - отметил глава Совета НБУ.

Он подчеркнул, что такая ситуация с личными сбережениями граждан наблюдается с 1 квартала 2019 года.

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