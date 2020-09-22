Знаменита модель, починаюча актриса і бізнесвумен Емілі Ратаковскі розбурхала образом в помаранчевому монокіні

Модель вже не раз відзначала, що її спосіб життя дуже своєрідний і приховувати його вона не має наміру. Їй подобається їсти вранці круасан і пити терпку каву. За словами Емілі, ранкова порція швидких вуглеводів задовольняє потребу у фастфуді і солодощах на весь день.

На фан-акаунті, присвяченому супермоделі, з'явився знімок, на якому вона блищить в помаранчевому монокіні. Стрункі форми знаменитості не залишають байдужими нікого, адже її тіло виглядає дуже підтягнутим.

Це й не дивно, адже вона займається пілатесом, йогою, силовими навантаженнями, бігом, танцями, плаванням. Завдяки цьому дівчині не треба постійно бути в спортзалі, вона і так займається достатньою кількістю навантажень, щоб скидати все зайве, що встигає набрати за той час, коли не слід дієт.

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Також модель стверджує, що випиває в день до 3 літрів води. Це допомагає поліпшити метаболізм і здоров'я шкіри. Щоб іноді розслабитися, Емілі також порушує дієту і пропускає тренування, відзначаючи, що занадто жорсткі рамки не потрібні.

Раніше ми писали, що струнка супермодель вважається однією з найпопулярніших моделей в світі. Дівчина володіє не тільки бездоганним тілом, але ще і може похвалитися правильними пропорціями, любов'ю до природної краси і ідеально-бронзовою шкірою.

Емілі подобається показувати себе на зйомках з мінімальною кількістю макіяжу і найпростішими укладаннями. Так як дівчина не хоче опинитися зовсім без волосся через постійного впливу стайлінгових засобів, вона використовує найпростіші зачіски.

Цього разу е вдалося показати, як виглядає її тіло в одній лише джинсовій спідниці з високою посадкою на ґудзиках. Завдяки правильно підібраному ракурсу здається, що зірка стала ще більш засмаглою.

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