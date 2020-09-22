Знаменитая модель, начинающая актриса и бизнесвумен Эмили Ратаковски взбудоражила образом в оранжевом монокини

Модель уже не раз отмечала, что ее образ жизни очень своеобразный и скрывать его она не намерена. Ей нравится есть по утрам круассан и пить терпкий кофе. По словам Эмили, утренняя порция быстрых углеводов удовлетворяет потребность в фастфуде и сладостях на весь день.

На фан-аккаунте, посвященном супермодели, появился снимок, на котором она блистает в оранжевом монокини. Стройные формы знаменитости не оставляют равнодушными никого, ведь ее тело выглядит очень подтянутым.

Это и не удивительно, ведь она занимается пилатесом, йогой, силовыми нагрузками, бегом, танцами, плаванием. Благодаря этому девушке не надо постоянно быть в спортзале, она и так занимается достаточным количеством нагрузок, чтобы сбрасывать все лишнее, что успевает набрать за то время, когда не следует диетам.

Также модель утверждает, что выпивает в день до 3 литров воды. Это помогает улучшить метаболизм и здоровье кожи. Чтобы иногда расслабиться, Эмили также нарушает диету и пропускает тренировки, отмечая, что слишком жесткие рамки не нужны.

Ранее мы писали, что стройная супермодель считается одной из самых популярных моделей в мире. Девушка обладает не только безупречным телом, но еще и может похвастаться правильными пропорциями, любовью к естественной красоте и идеально-бронзовой кожей.

В этот раз е удалось показать, как выглядит ее тело в одной лишь джинсовой юбке с высокой посадкой на пуговицах. Благодаря правильно подобранному ракурсу кажется, что звезда стала еще более загорелой.

«Девушка, ты просто бомба-ракета🚀», «Совершенство, уберите руки🔥💖», «Мама миа, да ты просто цветок», «Девочка на максимум красивая», «Te amo ♥ ️», «Эй, красотка, эти руки не нужны, декольте для богини», «Девушка горячее пламени🔥», «Красиво😘», «Стиль у нее просто отменный», «скромность не нужна, убирайте руки».

Напомним, лохматая Эмили Ратаковски ошеломила переменами во внешности, стала еще красивее.

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