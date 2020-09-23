33-річна українська співачка Настя Каменських показала, як виглядала до того, як набрала зайву вагу

Настя Каменських володіє унікальною зовнішністю, при цьому її фігура схильна до повноти, тому дівчині постійно доводиться доглядати за собою, контролювати калорії і слідувати особливому режиму харчування.

Завдяки тому, що Настя налагодила свій режим, Вона також змогла скинути двадцять кілограм і тепер в мережі не вщухають розповіді про те, як їй вдалося домогтися такого результату. Сама Настя не приховує, що бігає вранці, рано встає і лягає не пізно, постійно робить маски для обличчя і спеціальний масаж.

Каменських також не боїться розповідати всі свої секрети краси. Як видно на фото, до того, як погладшала, Настя виглядала вельми привабливо. Кадр, зроблений кілька років тому, був опублікований на фан-акаунті спеціально для шанувальників знаменитості. У білому бікіні співачка виглядала дуже яскраво.

Також раніше артистка опублікувала новий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала за столиком в кафе.

Мила Настя з розпущеним волоссям і мінімум косметики на обличчі, в чорному обтягуючому топіку, озброїлася ножиком і виделкою і приготувалася покуштувати запечений шматок риби з овочевим гарніром.

Каменських підкорила публіку своєю радісною посмішкою.

"Доброго ранку, любі ☺ нехай сьогодні здійсниться якась ваша мрія ☺ ️

І пам'ятайте, що ваші думки і дії в понеділок задають тон всього вашого тижня✔️", - підписала фото зірка.

Не так давно Настя також розповіла, що іноді з Потапом вони влаштовують «здоровий місяць» і не вживають алкоголь або каву. За словами Каменських, це допомагає ставати краще і рости разом. Але перед такими місяцями її чоловік "здається в алкогольний полон друзям". І до цього співачка також ставиться спокійно і з розумінням.

Нагадавши, спокуслива Настя Каменських похвалилася розкішною зовнішністю:"очі вовчиці".

Як повідомляла Politeka, безсоромна Настя Каменських викликала фурор, потягнувши за трусики бікіні.

Також Politeka писала, що безсоромна Каменських засвітила відверту білизну, примірявши образ русалки