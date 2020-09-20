Знаменитая украинская певица Настя Каменских попала под волну критики из-за своего костюма

Настя привыкла находиться в центре внимания и обсуждений из-за своей внешности. После того, как певице удалось сбросить двадцать килограмм лишнего веса, она постоянно показывает в Инстаграм, как изменилась, как занимается спортом по утрам и как питается теперь.

Тем не менее, далеко не всегда образы артистки положительно воспринимают и оценивают в сети.

Недавно Каменских дала в Одессе концерт, на котором успела сделать пред-концертное фото с коллегой и телеведущим Григорием Решетняком. Певица позировала в полупрозрачном костюме, в очередной раз выставив на обзор публики бедра, животик, который часто критикуют и называют звезду беременной, а также свою грудь.

«Гриша и Настя ✌️ Вчера было по-одесски жарко, романтично и весело 🖐», - сказано под фото в подписи Григория.

В этот раз столь откровенный наряд раскритиковали в сети. Одни посоветовали певице купить юбку, другие спросили на каком месяце беременности находится Каменских:

«Костюм явно ей не идёт , бёдра и так большие», «Дуже страшно,негарно...а живіт...🤯», «денег на юбку не.хватило», «Срочно одеть Настю😂», «Настя себе в зеркало не бачила😢😢😢,» «Взяла бы трусы баксерки у Потапа.И живота небыло бы видно. Какой месяц 3 или 4?», «Настя красотка ,но наряд перебор 😢зачем уже прям все показывать 😮?», «Такое впечатление, что Настя юбку забыла надеть🤦🏽‍♀️ Ну или я не понимаю в моде🤦🏽‍♀️»Зачем свои недостатки так открыто на публику выносить? Ох Настюха...».

Также Настя Каменских поделилась с поклонниками утренним фото. Свежий снимок появился у красотки в Инстаграм. Настя только вышла из душа.

Это было видно по отсутствию макияжа на ее лице и мокрым волосам. В руках артистка держала тарелку с фруктами и ягодками. На тарелке красовалось манго, личи, клубника, ежевика и черника. Сама Настя смотрела в кадр и улыбалась. Выглядела она очень счастливой.

До этого певица похвасталась роскошной фигурой в откровенном наряде

Так, певица позирует с распахнутой курточкой, обнажив роскошные «холмы» в бюстгальтере из метала. При этом дополнить образ она решила леопардовыми штанами. При этом она решила поинтересоваться, какими для ее подписчиков являются «идеальные выходные».

Напомним, соблазнительная Настя Каменских похвасталась роскошной внешностью: "Глаза волчицы".

Как сообщала Politeka, бесстыжая Настя Каменских вызвала фурор, потянув за трусики бикини.

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