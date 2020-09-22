Украинцы могут пока наслаждаться сухой и теплой погодой

Такой прогноз на завтра, 23 сентября, озвучила синоптик Наталья Диденко, пишет Politeka.net.

По ее словам, завтра украинцы также ощутят на себе действие мощного антициклона, из-за чего в Украине будет тепло и без осадков.

"23 сентября в Украине везде - сухо, солнечно, тепло, +22 +28 градусов. Не забывайте, что ночью ходят, скучают, цепляются к водителям туманы", - предупредила авторитетный синоптик в своем Facebook.

Как отметила Наталья Диденко, в Киеве также будет солнечно, а столбики термометров поднимутся до отметки +28 градусов.

Дожди, как добавляет авторитетный синоптик, стоит ожидать уже в ближайшую пятницу.

"А пока что вместе с антициклоном со всей силы держим за юбку бабье лето - пусть посидит еще с нами на солнце, семена вместе полускаем, орехи поедим, яблоки, тыквы попечем, посплетничаем. Ведь уже пришел сегодня день осеннего равноденствия и света понемногу будет меньше. Вплоть до весны", - резюмировала Диденко в своем личном микроблоге Facebook.

Ранее мы рассказывали, какая погода будет в Украине уже в следующем месяце.

По прогнозам синоптика Леонида Горбаня, в октябре ожидается 21-24 мм осадков на юге и 17-24 мм - на севере. Температура в начале месяца будет варьироваться от 4-5 градусов со знаком плюс ночью до 16-18 градусов с плюсом днем.

Он также не исключает, что во второй половине октября возможны морозы до 2-4 градусов, также ожидаются снег и дождь. В южных регионах традиционно будет теплее.

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