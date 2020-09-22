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Українців очікують тривалі вихідні наступного місяця

Про це пише Politeka.net.

У жовтні українців чекає відразу 10 вихідних днів.

Згідно із законодавством, 14 жовтня Україна відзначає День захисника, який був заснований в якості державного свята ще в 2014 році на честь православного свята Покрови Пресвятої Богородиці.

Саме її вважають покровителькою українського козацтва, тому 14 жовтня українці відзначатимуть одразу два свята.

Через те, що День захисника України випадає на будній день, 13 жовтня автоматично стає скороченим робочим днем.

Таким чином, в жовтні буде 10 вихідних і 21 робочий день.

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За словами народного синоптика Леоніда Горбаня, Україну з кінця вересня накриє холодний атмосферний фронт, а ось листопад приємно здивує температурами.

За словами Горбаня, в жовтні очікується 21-24 мм опадів на півдні, і 17-24 мм - на півночі. Температура на початку місяця буде варіюватися від 4-5 градусів зі знаком плюс вночі до 16-18 градусів з плюсом вдень.

Однак, у другій половині жовтня вночі можливі морози до 2-4 градусів, очікуються сніг і дощ. У південних регіонах традиційно буде тепліше.

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