Дружина телеведучого Дмитра Комарова, модель Олександра Кучеренко, здивувала дурницями з Євгеном Кошовим

Як повідомляє Politeka.net, красуня опублікувала на своїй сторінці в "Instagram" кумедне фото із зіркою студії "Квартал 95". Євген Кошовий став учасником шоу, яке веде Олександра. Зірки вирішили увічнити зустріч на радість шанувальникам.

Олександра Кучеренко зробила селфі разом з гумористом на тротуарі. Дівчина вбралася в рожевий піджак, який злегка відчинився і пікантно оголив білий топ з декольте. Євген Кошовий постав у чорно-синьому картатому костюмі та білій футболці. Варто відзначити, що обидві знаменитості скорчили недолугі гримаси.

"А? Що? Хто? @еvgenii.koshevoi одягнувся в трійку і прийшов до мене в нову рубрику #33за3💖

Розповів, чим лисий чоловік кращий за звичайного, яке майно вніс у декларацію і як тепер спілкується з другом-президентом? Відповіді на ці та ще 30 запитань - завтра о 8:10 в ефірі @ranok_u_velykomu_misti на # ictv! Не пропустіть - будете в гарному настрої цілий день!",- підписала фото Олександра.

Користувачі соціальної мережі неоднозначно сприйняли витівку Кучеренка і Кошового, деякі в коментарях розкритикували їх за пустощі:

"У вас точно все в порядку?"; "Щось не дуже"; "Коли з троєщенського гопника вибився в слугу народу"; "Який жах".

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