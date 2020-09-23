Артистки, співаки і телеведучі намагаються привертати увагу не тільки своєю творчістю, але ще і зовнішнім виглядом

Як відомо, одне із завдань артистів-завжди виглядати стильно під час публічних заходів і презентацій кліпів, фільмів і власних шоу.

Зіркам завжди слід залишатися у формі, адже кожен день на них спрямовані сотні камер папараці і мільйони очей фанатів. І якщо деякі артисти фанатично тренуються, показують, як ходять до косметолога і змінюють образи, то інші приховують секрети краси і не розкривають того, як намагаються тримати себе в порядку і виглядати молодше звичайного.

Також у деяких знаменитостей легко виходить завжди виглядати чудово перед виходом на червону доріжку, тоді як У інших вік накладає свій відбиток на образ.

Представляємо вашій увазі топ-добірку фото зірок одноліток, які вражають виглядом. Хто краще зберігся з артистів, вирішували фанати під постом в соціальній мережі Instagram.

Ось як реагують користувачі Мережі на побачені кадри:

"Катерина Андрєєва як ніби еліксир молодості п'є) виглядає прекрасно в свої роки,ніж Малишева», «Один шатунов по моєму стух😂 😂 😂 😂», «Шатунова ніби спеціально шукали саме невдале фото",» всі добре виглядають!!!", "Мені взагалі здавалося що Басков все життя Старий, ніколи б не подумала що з Жуковим однолітки 😧», «Юрик на цьому фото взагалі дедулька😂...як можна порівнювати по фото...????дурні порівняння взагалі👎», "Заворотнюк виглядає більш натуральніше«,» капець у Брежнєвої вуха😂«," Анастасія - лялечка. А Лера жаба большеротая .Нічого красивого в ній немає !».

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