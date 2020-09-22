Виконавиця ролі Валюхи Будько Тетяна Кравченко зі своїм серіальним чоловіком, якого зіграв Федір Добронравов, захопили мережу
Шанувальники серіалу з нетерпінням чекають нового сезону, а поки згадую улюблені фрагменти. Один з таких і опублікували на фан-сторінці Кравченка про "Instagram", повідомляє Politeka.net. (Щоб подивитися, доскролльте до кінця сторінки)
Між персонажами фільму відбувається наступний діалог:
Дан Балан підірвав мережу яскравим відео, Кароль опинилася не при ділі: "Як так вийшло, що у вас з Тіною..."
Анджеліна Джолі приголомшила болісною худорбою на прогулянці з дочками: "Втратила красу"
"Зайшла сума 350 гривень": ПриватБанк блокує карти після нарахування грошей, українці схопилися за голову
Російська Кардашьян показала "бутони" в неймовірному бікіні з декольте до пупка: "Дамочка, легше"
- Я тебе з ранку прошу, лампочку на ганку укрути!
- Счас укручу.
- Укрути.
- Укручу.
- Ось укручу.
- Ось укрути.
- Укручу-укручу.
- Укрути-укрути.
- Укрути-укрути, укрути-укрути.
- Та закрийся вже! - не витримала зрештою Валюха
"Обожнюю цей серіал саме через... сват. Сільських😂 👍спасибі вам, величезне, за цю любов, за гумор, з яким живуть ваші Свати! Вони і нам допомагають долати життєві перипетії", "вже не уявляю себе без ваших "Сватів"", "як же я їх обожнюю", "які вони класні", "Ой не можу😁 обожнюю до жаху Свати", "можна дивитися на них вічно, це ж треба було так в точку потрапити з акторами, що ми їх тепер окремо і не уявляємо", - пишуть в коментарях до відео.
Нагадаємо, що Валюху зі "Сватів" і Артем'єву затьмарили на рідкісному фото: "Новини не дуже втішні".
Як повідомляла Politeka, заплакана Валюха зі " Сватів "отримала жорсткий ультиматум від Добронравова:" або ти зараз..."
Також Politeka писала, що "Не молодіться, не треба!": Валюха зі "Сватів" вразила перетворенням, актрису відразу не впізнати.