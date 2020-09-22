Виконавиця ролі Валюхи Будько Тетяна Кравченко зі своїм серіальним чоловіком, якого зіграв Федір Добронравов, захопили мережу

Шанувальники серіалу з нетерпінням чекають нового сезону, а поки згадую улюблені фрагменти. Один з таких і опублікували на фан-сторінці Кравченка про "Instagram", повідомляє Politeka.net. (Щоб подивитися, доскролльте до кінця сторінки)

Між персонажами фільму відбувається наступний діалог:

- Я тебе з ранку прошу, лампочку на ганку укрути!

- Счас укручу.

- Укрути.

- Укручу.

- Ось укручу.

- Ось укрути.

- Укручу-укручу.

- Укрути-укрути.

- Укрути-укрути, укрути-укрути.

- Та закрийся вже! - не витримала зрештою Валюха

"Обожнюю цей серіал саме через... сват. Сільських😂 👍спасибі вам, величезне, за цю любов, за гумор, з яким живуть ваші Свати! Вони і нам допомагають долати життєві перипетії", "вже не уявляю себе без ваших "Сватів"", "як же я їх обожнюю", "які вони класні", "Ой не можу😁 обожнюю до жаху Свати", "можна дивитися на них вічно, це ж треба було так в точку потрапити з акторами, що ми їх тепер окремо і не уявляємо", - пишуть в коментарях до відео.

Нагадаємо, що Валюху зі "Сватів" і Артем'єву затьмарили на рідкісному фото: "Новини не дуже втішні".

Як повідомляла Politeka, заплакана Валюха зі " Сватів "отримала жорсткий ультиматум від Добронравова:" або ти зараз..."

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