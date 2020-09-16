Актрису Татьяну Кравченко, особую популярность которой принесла роль Валюхи в сериале "Сваты", изменили почти до неузнаваемости

На фан-странице артистки в Instagram появилось неожиданное фото: поклонники решили кардинально изменить имидж Татьяны и омолодить ее, передает Politeka.net. Так, на отфотошопленном снимке Кравченко предстала в образе жгучей брюнетки с челкой, гладкой кожей, длинными ресницами и пухлыми губами. Узнать актрису можно только по ее выразительному взгляду.

Поклонники такое преображение оценили и в комментариях сразу же завалили любимую актрису комплиментами:

"Ух,ты 👍Хороша 🌹", "Очень красивая!", "Шикарный, примените в Сватах для изменения имиджа", "Эти глаза напротив....", "Потрясающая", "Вы очень красивы ! Глаза -бездонны!!!", "Татьяна,вы прелесть!Русская красавица!", "Очень идет👍", "Богиня😍", "Образ сногсшибательный", "Обалдеть!", "Ой какая красотка. Сразу и не узнать", "Класс. 30 лет, не больше", "Настоящая русская красавица! Круглолица и бела! Черноброва и мила! 👍".

Звезду "Сватов" на снимке даже сравнили с певицей Юлией Началовой: "Красивая, чем-то похожа здесь на Юлю Началову".

Но некоторым подписчикам резкое омоложение Татьяны Кравченко пришлось не по вкусу: "Чего-то шею забыли отфотошопить!", "Не молодитесь, не надо!! Вы и так прекрасны!", "Так себе ! Татьяна Кравченко хороша в своём образе 🙄".

Напомним, счастливая Валюха из «Сватов» поразила появлением с коллегой по сериалу.

Как сообщала Politeka, лучезарную Валюху из «Сватов» застали за перевоплощением, неожиданный кадр: «Ощущение счастья».

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