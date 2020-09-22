Украинская звезда Тина Кароль поразила откровением о мужчинах

Громкое признание певица сделала в эфире программы "Светская жизнь", передает Politeka.net.

Своего прошлого мужа Евгения Огира, который не смог победить онкологию, Тина Кароль похоронила в 2013 году.

Однако, как признается популярная певица, сейчас в ее жизни есть место для мужчин и личной жизни.

"Время идет, не знаю, я же должна чем-то и кем-то вдохновляться, кроме цветов и огорода своего. Я во-первых желаю всем девушкам счастья, а себя считаю молодой для того, чтобы найти, возможно, свою пристань", - откровенно заявила Тина Кароль.

Более того, звезда и судья шоу "Голос" заговорила о возможном пополнении в семьи. Тина Кароль не против во второй раз стать мамой и хочет, чтобы следующей родилась дочь.

"Надо открыться этому желанию, открыться мысли, которая постоянно к тебе приходит. И если это не произойдет с любимым человеком, есть много способов, удочерение или еще что-то, чтобы найти для себя доченьку", - добавила 35-летняя Тина Кароль.

Ранее мы рассказывали, что в 2020 году Тина Кароль будет отмечать 15-летие своей музыкальной карьеры.

Карантин и ограничительные меры не помеха для Тины, у которой очень насыщенный год в плане работы и старта новых проектов. Специально для журнала Vogue UA артистка снялась не только в чувственной фотосессии, но еще рассказала о новой музыке, чем любит заниматься дома, как ухаживает за сыном.

На чувственном фото Тина позировала в стильном платье с открытой спиной и аккуратными лямками, часть из которых она распустила и приподняла над собой.

Напомним, Тина Кароль устроила "пожар", вывалив бюст из экстремального декольте.

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