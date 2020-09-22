Українці продовжують скаржитися на жахливий сервіс державного Приватбанку

Про це йдеться в негативному відгуку, який клієнтка опублікувала на тематичному сайті Мінфін.

Так, вона звинуватила ПриватБанк у розлученні клієнтів на прикладі сервісу "Скарбничка".

"Поклала 50000 на скарбничку. Як спочатку заманює Приватбанк це найкраще що вони вам тільки пропонують, так гроші ви можете забрати в будь-якому випадку і % отримаєте. Не вірте! Приват, особливо після націоналізації, став одним з найбільших разводняків на гроші!",- розповідає вона.

Клієнтка зазначила, що протягом семи місяців поповнила скарбничку ще майже на 50 тисяч, і зіткнулася з проблемами, коли зняла деяку суму з рахунку.

"У підсумку, коли мені знадобилися гроші і я зняла 20 000 (до кінця терміну залишалося 80 днів) Приватбанк анулював абсолютно всі нараховані за 7 місяців %. Ніколи ні за що не кладіть гроші в Приват на депозит! На будь-який депозит, не тільки на скарбничку", - резюмувала вона у своєму негативному відгуку.

У Приватбанку миттєво відреагували на звинувачення і спробували перекласти провину на клієнтку, яка нібито не прочитала основні умови "Скарбнички".

"Умови договору є публічними і доступні на офіційному сайті. Якщо ви знімаєте кошти з скарбнички (будь — яку суму) до закінчення терміну, відсотки виплачуються за зменшеною процентною ставкою-0,01%. При знятті коштів система попереджає вас про суму втрачених %", - відповів в коментарях на скаргу співробітник банку.

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