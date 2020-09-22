Кто бы мог подумать!

Российский актер и блогер Стас Садальский сделал неожиданное заявление относительно истории с изменой Сергея Глушко (Тарзана) Наташе Королевой

Свое мнение по этому поводу Садальский озвучил на личном ютуб-канале.

Артист уверен, что современные представители шоу-бизнеса любят придумывать различные истории, которые их рекламируют.

Садальский уверяет, что в этой паре царит мир и взаимопонимание, у ребят настоящая любовь.

«Нынешние артисты начинают придумывать всякие истории, что она от него гуляет, он от нее гуляет. И программы посвящают им целые огромные передачи. Вот хочу сказать, дорогие телезрители, не смотрите. Они все врут, они все придумывают. Эта пара, которая пела «Маленькая страна…», и он потрясающий парень, бывший офицер, они все придумали. У них такая семья, у них такая любовь. Все вони брешуть», - заявил актер.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что, пока Королева была на отдыхе, ее муж Сергей Глушко пригласил в квартиру несколько девушек.

После их ухода у супругов якобы пропали ювелирные украшения и деньги. В результате певица и ее муж подали заявление в полицию.

Однако позднее одна из девушек заявила, что у нее были длительные интимные отношения с Тарзаном.

После этого Глушко записал видео, в котором признался в измене, но потом удалил этот ролик.

Напомним, что униженный после измены Наташе Королевой Тарзан решился на отчаянный шаг, видео: "Я сделаю...".

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