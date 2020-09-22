Від виду зірки можна втратити дар мови

Юна дружина 53-річного актора Венсана Касселя, Тіна Кунаки, підкорила своєю красою

Відома красуня працює моделлю і часто ділиться знімками зі своїх робочих фотосесій в Instagram, повідомляє Politeka.net.

Так, Кунакі опублікувала фото, поставши в запаморочливій червоній сукні. Наряд з довгими рукавами поблискував на сонці.

Сукня лише трохи підкреслила груди і струнку талію знаменитості. При цьому, здавалося, що зірка під нею знаходиться без ліфчика.

Одяг мав довгий виріз, з якого грайлива красуня виставила довгу струнку ніжку.

Красуня стояла в красивих босоніжках на платформі. Доповнив образ маленький клатч в колір.

Модель розпустила своє кучеряве волосся. Неслухняні локони розвіював вітер.

За годину пост зібрав понад 20 тисяч лайків і багато коментарів, в яких користувачі мережі не тільки писали компліменти красуні, але і зізнавалися в коханні.

"Вау, вау, вау", - написав один з користувачів мережі.

Нагадаємо, Тіна Кунакі показала у всій красі свої довгі ніжки. Модель була в міні-спідниці з воланами, які надавали обсягу тканини і її довжина здавалася ще менше.

На ніжках блищали босоніжки золотого кольору.

Модель покружляла біля дзеркала з телефоном в руках.

"Велике спасибі @louisvuitton", - написала зірка.

Раніше ми писали, що Тіна Кунакі позувала в променях призахідного сонця. Гаряча модель застрибнула на коня в одній лише нижній білизні, спокусливо вип'ятивши свій міцний "горішок".

Тіна млосно задерла підборіддя і зухвало подивилася в камеру. Примітно, дівчина сиділа на коні без сідла.

"Ідеальна ✨", - написав один з фанатів.

Нагадаємо, що Молода дружина Касселя роздяглася і прямо на пляжі показала, чим вона краще Моніки Беллуччі: так виглядає рай.

Як повідомляла Politeka, спекотна дружина Венсана Касселя показала ідеальне тіло в бікіні: "Богиня".

Також Politeka писала, що роздягнена дружина Венсана Касселя вразила пікантними фото в ліжку з іншим:"це перебір".