Юна дружина 53-річного актора Венсана Касселя, Тіна Кунаки, підкорила своєю красою 

Відома красуня працює моделлю і часто ділиться знімками зі своїх робочих фотосесій в Instagram, повідомляє Politeka.net

Так, Кунакі опублікувала фото, поставши в запаморочливій червоній сукні. Наряд з довгими рукавами поблискував на сонці. 

Сукня лише трохи підкреслила груди і струнку талію знаменитості. При цьому, здавалося, що зірка під нею знаходиться без ліфчика.

Одяг мав довгий виріз, з якого грайлива красуня виставила довгу струнку ніжку.

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Красуня стояла в красивих босоніжках на платформі. Доповнив образ маленький клатч в колір. 

Модель розпустила своє кучеряве волосся. Неслухняні локони розвіював вітер. 

За годину пост зібрав понад 20 тисяч лайків і багато коментарів, в яких користувачі мережі не тільки писали компліменти красуні, але і зізнавалися в коханні. 

"Вау, вау, вау", - написав один з користувачів мережі.

Нагадаємо, Тіна Кунакі показала у всій красі свої довгі ніжки. Модель була в міні-спідниці з воланами, які надавали обсягу тканини і її довжина здавалася ще менше. 

На ніжках блищали босоніжки золотого кольору. 

Модель покружляла біля дзеркала з телефоном в руках. 

"Велике спасибі @louisvuitton", - написала зірка.

Раніше ми писали, що Тіна Кунакі позувала в променях призахідного сонця. Гаряча модель застрибнула на коня в одній лише нижній білизні, спокусливо вип'ятивши свій міцний "горішок". 

Тіна млосно задерла підборіддя і зухвало подивилася в камеру. Примітно, дівчина сиділа на коні без сідла.

"Ідеальна ✨", - написав один з фанатів. 

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@cuup x @morganelay

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