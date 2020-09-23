Зараз ці красуні дуже популярні, але так було не завжди
Ще не ставши зірками, деякі крутили романи вже з відомими особистостями, передає Politeka.net. Познайоммось з такими вже популярними красунями.
На зорі своєї кар'єри телеведуча "Орла і решки", Настя Івлєєва, закрутила роман з екс-солістом групи "Челсі" Арсенієм Бородіним. Обидва познайомилися в нічному клубі, де працювала майбутня зірка.
Через два роки бурхливого роману пара розлучилася. Бородін звинуватив Івлєєву в зоряній хворобі. Як зазначив артист, він займався кар'єрою колишньої коханої, і сам рік не випускав пісень.
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Дружина британського принца Гаррі, Меган Маркл, раніше працювала актрисою. За плечима герцогині Сассекської був невдалий шлюб, а також кілька невдалих романів, що бентежило королівську сім'ю.
Зокрема, з'ясувалося, що Меган в юності зустрічалася з колишнім актором фільмів для дорослих Саймоном Рексом. Відносини закінчилися лише парою побачень. Актор розповів, що йому пропонували значну суму, щоб він розповів про більш інтимні стосунки з дружиною принца, але той відмовився.
Відома співачка Леді Гага стала зустрічатися з творцем її стилю Меттью Вільямсом. Як тільки артистка стала зіркою, у неї не залишилося часу на особисте життя. Після кількох розставань, пара вирішила розійтися назавжди.
Відома модель і актриса Кара Делевінь в юному віці зустрічалася з сином гітариста Rolling Stone Тайроном Вудом. Після розставання зірка зізналася, що їй було некомфортно з хлопцем сильно старше її.
Відома російська актриса Оксана Акіньшина на зорі своєї кар'єри закрутила роман з солістом гурту "Ленінград" Сергієм Шнуровим.
На той момент дівчині не було і 18 років. Зірка зізналася, що п'ятирічні стосунки стали для неї повною нерозсудливістю. Акіньшина зізнавалася, що Шнуров змушував ходити її в школу, але вона впиралася і била його.
У 2008 році пара розлучилася, а актриса швидко вискочила заміж за продюсера Дмитра Литвинова.
Нагадаємо, що Настя Івлєєва в напівпрозорій блузі засвітила зайву частину тіла:"Гармата".
Як повідомляла Politeka, зухвала Івлєєва пограла язичком, розбурхавши гарячим чином: «Крутіше Дуа Ліпи».
Також Politeka писала, що Івлєєва застигла в пікантній позі, показавши себе без прикрас: «Мерлін Монро 2020».