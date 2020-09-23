Зараз ці красуні дуже популярні, але так було не завжди

Ще не ставши зірками, деякі крутили романи вже з відомими особистостями, передає Politeka.net. Познайоммось з такими вже популярними красунями.

На зорі своєї кар'єри телеведуча "Орла і решки", Настя Івлєєва, закрутила роман з екс-солістом групи "Челсі" Арсенієм Бородіним. Обидва познайомилися в нічному клубі, де працювала майбутня зірка.

Через два роки бурхливого роману пара розлучилася. Бородін звинуватив Івлєєву в зоряній хворобі. Як зазначив артист, він займався кар'єрою колишньої коханої, і сам рік не випускав пісень.

Экс-бойфренд Насти Ивлеевой: «Я бы спел на ее свадьбе» Настя Ивлеева и Арсений Бородин В прошлом году Настя Ивлеева... Gepostet von Real-lifes am Samstag, 7. September 2019

Дружина британського принца Гаррі, Меган Маркл, раніше працювала актрисою. За плечима герцогині Сассекської був невдалий шлюб, а також кілька невдалих романів, що бентежило королівську сім'ю.

Зокрема, з'ясувалося, що Меган в юності зустрічалася з колишнім актором фільмів для дорослих Саймоном Рексом. Відносини закінчилися лише парою побачень. Актор розповів, що йому пропонували значну суму, щоб він розповів про більш інтимні стосунки з дружиною принца, але той відмовився.

Meghan Markle And I Never Slept With Each Other – Simon Rex http://dlvr.it/RSHNxH Gepostet von RIB Sports - RIBSports.com am Freitag, 20. März 2020

Відома співачка Леді Гага стала зустрічатися з творцем її стилю Меттью Вільямсом. Як тільки артистка стала зіркою, у неї не залишилося часу на особисте життя. Після кількох розставань, пара вирішила розійтися назавжди.

Lady Gaga and her Ex boyfriend, Matthew Williams, 2010. Gepostet von OnlyGaga am Mittwoch, 5. April 2017

Відома модель і актриса Кара Делевінь в юному віці зустрічалася з сином гітариста Rolling Stone Тайроном Вудом. Після розставання зірка зізналася, що їй було некомфортно з хлопцем сильно старше її.