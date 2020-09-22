Відома українська співачка Наталія Могилевська показала себе і розповіла про переваги
На фото Наталя позувала в білому халаті, сидячи на білому ліжку. Красуня посміхалася на камеру, а волосся залишила розпущеним. Могилевська витягнула ноги вперед, демонструючи педикюр. Співачка, як можна помітити, швидше за все була без білизни. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Моя любов-класична білосніжна білизна. І я не розумію як моя подруга спить на отруйних яскраво-червоних простирадлах. А ви що віддаєте перевагу? Ромашкове поле, строгі геометричні малюнки або однотон? Всім доброго ранку!",- написала Наталя.
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"Я люблю леопардову нитку, але вам на білому дуже йде", "красуня від бога", "Люблю дорогий натуральний сріблясто-сірий бавовняний Сатин, гладкий як шовк. Його можна не гладити після прання. А синтетику неприйнятний", "Богиня", " а мені класика, але і в той же час і від ромашок не відмовилася б))).
Повідомлялося, що популярна українська співачка Наталія Могилевська прийшла на світський захід у нічній сорочці з мільйонером.
Співачка була одягнена в біле плаття-ночнушку і яскраво рожевий піджак. Образ вона доповнила рожевими ляпасами і білої об'ємною сумкою.
Показ Могилевська відвідала з київським бізнесменом Олегом Рижовим. Це був не перший їхній спільний вихід у світ. Хочуть розмови, що красунчик не просто друг Наталії, але співачка все чутки заперечує.
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