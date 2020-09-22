Український телеведучий Володимир Остапчук разом з коханою нарвався на критику за розваги з Катериною Осадчою після хвороби

Як повідомляє Politeka.net, у соцмережі "Instagram" з'явилися спільні фото, зроблені в рамках нового випуску програми"Світське життя". На знімку Володимир Остапчук зі своєю дівчиною Христиною Гірник позують на полі для гольфу. Ведучий вбрався в смугастий піджак, сірі штани іншого відтінку і білу сорочку без краватки. Його обраниця прийшла в жовтій блузці і широких білих штанях. Пара зображена, тримаючись за руки.

Поруч можна помітити Катерину Осадчу в білому піджаку, чорних штанях, чорно-білому ТОПі, чорній кепці і різнобарвному шийній хустці. Вона стала трохи осторонь з мікрофоном в руках.

Багато користувачів соціальної мережі обурилися появою Володимира Остапчука і його пасії в програмі і висловили своє обурення в коментарях:

"Остапчука ненавиджу. Дуже неприємний тип. Самозакоханий козел"; " скільки можна їх знімати, інших немає? Теж мені зірки😠 😠"; "скрізь цей паяц, скільки можна?!"; "Я його ненавиджу за те, що він залишив дружину і дітей"; "Остапчука наречена схожа чимось на колишню !!!"; "що козел, це точно!!! Запрошувати його в програму, себе не поважати!!!".

Нагадаємо, що Остапчук вперше розповів про свій страшний діагноз і розбурхав: "я не вийшов...".

Як повідомляла Politeka, коханка осідлала Остапчука в образі медсестри і змусила червоніти: "увійшло, як по маслу".

Також Politeka писала, що Володимир Остапчук розкрив причину сварок з коханою: "ходжу, як ображений хлопчик".