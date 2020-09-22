Украинский телеведущий Владимир Остапчук вместе с возлюбленной нарвался на критику за развлечения с Екатериной Осадчей после болезни

Как сообщает Politeka.net, в соцсети "Инстаграм" появились совместные фото, сделанные в рамках нового выпуска программы "Светская жизнь". На снимке Владимир Остапчук со своей девушкой Кристиной Горняк позируют на поле для гольфа. Ведущий нарядился в полосатый пиджак, серые брюки другого оттенка и белую рубашку без галстука. Его избранница пришла в желтой блузке и широких белых штанах. Пара запечатлена, держась за руки.

Рядом можно заметить Екатерину Осадчую в белом пиджаке, черных штанах, черно-белом топе, черной кепке и разноцветном шейном платке. Она стала немного в стороне с микрофоном в руках.

Многие пользователи социальной сети возмутились появлением Владимира Остапчука и его пасии в программе и выразили свое негодование в комментариях:

"Остапчука ненавижу. Очень неприятный тип. Самовлюблённый козел"; "Сколько можно их снимать, других нет? Тоже мне звезды 😠😠"; "Везде этот паяц, сколько можно?!"; "Я его ненавижу за то, что он оставил жену и детей"; "Остапчука невеста похожа чем-то на бывшую !!!"; "Что козел, это точно!!! Приглашать его в программу, себя не уважать!!!".

Напомним, что Остапчук впервые рассказал о своем страшном диагнозе и взбудоражил внешним видом: "Я не вышел...".

Как сообщала Politeka, любовница оседлала Остапчука в образе медсестры и заставила краснеть: "Вошло, как по маслу".

Также Politeka писала, что Владимир Остапчук раскрыл причину ссор с любимой: "Хожу, как обиженный мальчик".