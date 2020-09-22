Дружина російського музиканта Дмитра Малікова, Олена, в свої роки вражає молодістю і красою

Їх дочка Стефанія виклала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" своместное фото з мамою, передає Politeka.net. Сама дівчина постала в коричневому пуловері, під яким можна помітити білу блузку. Олена ж вбралася в матово-чорний піджак і сіру футболку. Варто відзначити, що улюблені жінки Дмитра Малікова дуже схожі, їх навіть можна переплутати здалеку.

Користувачі соціальної мережі здивувалися тому, наскільки молодо виглядає Олена Малікова навіть поруч зі своєю 20-річною дочкою:

"У скільки Мама народила тебе ??? Ви як сестри !!! Я народила Стешу в 31 майже, і хотілося б так круто виглядати, коли доньці буде, як тобі♥️"; "красуні"; " Олена, просто незвичайна жінка!!! Сувора, жіночна, дуже красива, владна!!!"; "Мама прекрасна. Колись, ще до твого народження, в газеті писали, що Маліков знайшов дружину старше себе, ще й з дитиною. Тоді ще це було щось надзвичайне, але коли я побачила твоїх батьків разом в передачі, то зрозуміла, що неможливо не закохатися в цю прекрасну жінку"; "Мама виглядає просто шикарно, ви виглядаєте, як дві сестрички, просто супер❤️❤️❤️"; "те почуття, коли мама виглядає молодше дочки"; " Мамуля, дасть фору будь Моніці!"; "Коли мама виглядає красивішою і молодшою за тебе...".

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