Супруга российского музыканта Дмитрия Маликова, Елена, в свои годы поражает молодостью и красотой

Их дочь Стефания выложила на своей странице в соцсети "Инстаграм" своместное фото с мамой, передает Politeka.net. Сама девушка предстала в коричневом пуловере, под которым можно заметить белую блузку. Елена же нарядилась в матово-черный пиджак и серую футболку. Стоит отметить, что любимые женщины Дмитрия Маликова очень похожи, их даже можно перепутать издалека.

Пользователи социальной сети удивились тому, насколько молодо выглядит Елена Маликова даже рядом со своей 20-летней дочерью:

"Во сколько Мама родила тебя ??? Вы как сёстры !!! Я родила Стешу в 31 почти, и хотелось бы так круто выглядеть, когда дочке будет, как тебе ♥️"; "Красотки"; "Елена, просто необыкновенная женщина!!! Строгая, женственная, очень красивая, властная!!!"; "Мама прекрасна. Когда-то, еще до твоего рождения, в газете писали, что Маликов нашел жену старше себя, еще и с ребенком. Тогда еще это было что-то из ряда вон выходящее, но когда я увидела твоих родителей вместе в передаче, то поняла, что невозможно не влюбиться в эту прекрасную женщину"; "Мама выглядит просто шикарно, вы смотритесь, как две сестрёнки, просто супер❤️❤️❤️"; "То чувство, когда мама выглядит моложе дочери"; "Мамуля, даст фору любой Монике!"; "Когда мама выглядит красивее и моложе тебя...".

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