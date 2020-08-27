Некоторые звезды решают стать родителями в довольно зрелом возрасте и это их совершенно не смущает

Бывшему свату телеведущей Ксении Собчак, 79-летнему Эммануилу Виторгану и его 57-летней Ирине Млодик, захотелось стать родителями снова, передает Politeka.net. Так, в 2019 году у супругов появилась на свет дочь, Клара. А за год до этого у пары родилась дочь, Этель. Счастливые родители воспользовались услугами суррогатной матери.

Музыкант и певец Дмитрий Маликов снова стал отцом два года назад также благодаря суррогатной матери. Сейчас папа учит своего 2-летнего сына, Марка, играть на пианино, ездит с ним на рыбалку и ходит на яхте.

62-летний музыкант и певец Валерий Сюткин всего несколько дней назад встретил свою 45-летнюю супругу с сыном из роддома. Известно, что роды прошли без осложнений.

В 2011 году российский певец Филипп Киркоров в возрасте 44 лет стал отцом дочери Аллы-Виктории, в 2012 году - сына Мартина-Кристина. В обоих случаях помогла суррогатная мать.

Российская певица Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин также воспользовались услугами суррогатной матери. Артистка стала мамой во второй раз в 64 года. Сейчас она занимается воспитанием двойняшек, Лизы и Гарри.

Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи, стала мамой в довольно зрелом возрасте. Звезде было 45 лет, когда у нее родилась дочь Леони. Сейчас девушка уже взрослая и пошла по стопам матери.

SPL220503_001 Monica Bellucci with her daughter Leonie on the cover of Vanity Fair Italy <P> Pictured: Monica Bellucci... Gepostet von Babys Famosos: Notícias am Freitag, 13. April 2012

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева и Кристина Орбакайте позировала с похожими пышными прическами, в черных нарядах. И даже цвет помады у них похожий.

При этом дочь примадонны дополнила образ серьгами-крестами.

Напомним, в сети выдали скандальную правду о родстве дочек Пугачевой: «Как они могут быть похожи, если…»

Как сообщала Politeka, Максим Галкин и Киркоров не сдержали эмоций, узнав о важных переменах в семье Орбакайте: "Surprise!"

Также Politeka писала, что счастливая Орбакайте показала внучку Пугачевой на отдыхе, подрастает звезда: «Красавица и модница»