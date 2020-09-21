Приемная дочь украинского продюсера Потапа Наталья Горовая похвасталась роскошной фигурой в спортзале

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«А помните такую Наташу, которая ходила в зал?» - коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на другом снимке Горовая позирует в том же спортзале, пытаясь сесть на шпагат.

«Скоро», - коротко говорится в подписи.

Уточним, что поклонников Горовая избавила от возможности высказать свое мнение об идеальной форме знаменитости, ведь кадрами красотка поделилась в Сторис, а не на основной странице.

До этого мы рассказывали, что Наталья Горовая сверкнула роскошной фигурой в одном топе.

«Обожаю планировать, вести ежедневники. когда ты знаешь, что будет завтра , а ещё какие планы ждут нас осенью. Как раз сейчас очень активно работаем над этим», — говорится в сообщении.

Горовая также рассказала, что в ближайшее время популярная украинская певица Мишель Андраде представит новый трек.

«Мы знаем, как сильно вы ждёте новенькое от Michelle 🙏🏻 Карантин поменял планы очень многих, но мы вот очень очень ждём показать наши работы, поверьте - будет», — говорится в тексте сообщения.

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