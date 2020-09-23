Відома модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул за найкрасивіші сідниці, показала себе на радість фанатів

На фото Сьюзі показала себе в червоному боді, яке практично не прикривало п'яту точку зірки. Модель розвернулася спиною до камери і нагнулася, позуючи на тлі дивана. Волосся у дівчини було розпущене, а руками Кортес взялася за талію. Сьюзі почала ворушити п'ятою точкою перед камерою, хвалячись пружними сідницями. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:

"Мені краще", "красива запис", "які великі гігантські сідниці красивої кішечки", " ви відповідальні за мою непродуманість!", "Як ти багата, дитинко", "красиве погойдування", " що ти, чорт візьми, таке !!! Ти зводиш мене з розуму !!!", "Сюзі, сподіваюся, все в порядку, я Роберто"," що за персикове Сьюзі","Привіт, дивовижна жінка, краса красиве тіло, цілує".

Повідомлялося, що знаменита модель Сьюзі Кортез показала "рум'яні" форми на заході.

Дівчина повернулася спиною до камери в досить тоненькому червоному боді, який зовсім не приховував її форми на радість фанів.

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